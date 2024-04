Como, Suwarso: “La Juventus è il nostro modello per lo stadio”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Mirwan Suwarso, manager aziendale del Como, ha parlato del progetto per lo stadio del club. Per il dirigente del club attualmente al secondo posto nella classifica di Serie B, il modello da seguire sarebbe quello della Juventus. Ecco le sue parole: "Noi guardiamo alla Juventus che fa 180 milioni e vogliamo arrivare a 20. E poi il centro sportivo: dobbiamo svilupparlo, siamo solo al 30%. E poi c’è il progetto dello stadio. A breve la proprietà approverà il progetto da presentare al Comune. Non sarà uno stadio per il Como, aperto due o tre giorni al mese, ma per la città, con aree commerciali e sanitarie".