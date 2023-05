Commisso: “Perché tutti vogliono andare alla Juve? Per i soldi”

Rocco Commisso , presidente della Fiorentina , ha detto la sua ad un evento, parlando anche della Juventus e dei tanti addii dei calciatori viola, passati in bianconero. Ecco le sue parole: "Il sogno americano esiste, ma non in Italia. In America ci sono le opportunità. Nel calcio ci sono troppe persone attorno che si mettono nei nostri panni. Noi abbiamo 24 squadre tra bambini, donne e prima squadra: è una grandissima responsabilità.

Non posso spendere ogni anno 40 milioni. Io ho messo tanti soldi senza fare debiti e non avremo mai problemi finanziari, ma non posso dirvi chi compriamo perché i giocatori costano. Non possiamo competere con il calcio inglese, hanno molti più ricavi. Perché tutti un tempo volevano andare alla Juventus? Per i soldi, mica per amore della maglia. Sia Vlahovic che Chiesa, oltre che Bernardeschi, hanno preso tanti soldi alla Juve".