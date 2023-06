Commisso: “Jovic e Cabral hanno segnato il doppio di Vlahovic e Chiesa”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione del club sul futuro: "Sia con l'Inter sia con quegli animali del West Ham abbiamo perso, ma vi sembra che Atalanta, Juve e Lazio abbiano fatto meglio? La Roma in Coppa Italia dov'era? I ragazzi, compresa la Primavera, sono stati dei piccoli eroi. 176 squadre hanno preso parte alla Conference League, in finale ci siamo arrivati in due ".

Su Vlahovic e Chiesa ceduti alla Juventus: "Li abbiamo venduti per 135 milioni, Jovic e Cabral presi per 15 milioni. I nostri due hanno fatto 28 gol, quegli altri due 15, praticamente il doppio. E ho letto pure che ci sta che li mandino via. Oggi decideremo cosa fare per quanto riguarda l'attacco e non solo. La penalizzazione alla Juve? Meglio se sto zitto, le mie parole rischiano di essere male interpretate. Se venissero squalificati dalle coppe la situazione può cambiare per noi. Ci sarebbero molte più partite, magari arriviamo in fondo di nuovo".