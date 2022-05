Commisso: “Sono sicuro che possiamo raggiungere l’Europa”

Il numero uno della squadra viola ha parlato in vista della partita di questa sera tra la sua squadra e la squadra di Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina, nella partita che chiuderà la Serie A dei bianconeri. Un anno molto diverso dagli ultimi per la squadra di Massimiliano Allegri, che non ha mai lottato per lo Scudetto, ed ha perso entrambe le finali cha ha disputato contro l'Inter, sia quella di Supercoppa Italiana che quella di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Ora la squadra dovrà cercare di chiudere al meglio la stagione, e dopo aver salutato le mura casalinghe dell'Allianz Stadium lunedì scorso contro la Lazio, giocherà questa sera nell'ultima partita che la vede di fronte alla Fiorentina di Rocco Commisso.

Il patron della squadra Viola ha voluto caricare l'ambiente in vista della sfida, già molto sentita dai tifosi della curva Fiesole e della città toscana, mandando un messaggio ai giocatore e al tecnico Vincenzo Italiano direttamente dagli Stati Uniti, dove si trova in questo momento: "Siamo un gruppo unito e insieme affrontiamo questa partita: forza ragazzi per questa ultima fatica per raggiungere l'Europa. Ora siamo ad un passo da un traguardo che manca da 6 anni a questa società, ai suoi tifosi e alla città. Siamo ancora settimi in classifica nonostante le sconfitte con Udinese, Salernitana e Sampdoria. A proposito di quest'ultima, altre gare come quella di lunedì mi farebbero rischiare l'infarto e quindi non mi vedreste più''.

''Adesso pensiamo alla sfida di questa sera. Nel corso della stagione abbiamo disputato gare molto positive contro avversari blasonati quali Milan, Atalanta, Napoli, Inter e Roma, a conferma che siamo in grado di giocarcela contro tutti. Sono sicuro che provandoci al massimo, tutti tra giocatori e tecnico, possiamo raggiugnere questo grande obiettivo. E faccio anche i miei complimenti al Mister sia per la squadra sia perchè so che anche lui vuole raggiungere un obiettivo mai centrato prima e così vicino, l'Europa''.