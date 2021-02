Commisso: “Chiesa? Un povero migrante calabrese ha finanziato Agnelli”

TORINO – La Juventus ha vinto sabato la partita contro la Sampdoria per 0-2, che ha chiuso nel migliore dei modi il mese di gennaio dei bianconeri, nel quale hanno vinto tutte le partite tranne quella disputata a San Siro contro l’Inter, persa per 2-0. La rivincita contro i nerazzurri arriverà domani nella semifinale di andata di Coppa Italia, che i bianconeri giocheranno a San Siro per poi ospitare gli uomini di Antonio Conte allo Stadium la settimana prossima.

I bianconeri hanno così iniziato il girone di ritorno nel migliore dei modi, con i nuovi acquisti che hanno trovato, quasi tutti, il loro posto all’interno della rosa. Uno di quelli che sta rendendo meglio è sicuramente Federico Chiesa, acquistato dalla Fiorentina questa estate dopo un lungo corteggiamento. A tornare sul trasferimento dell’esterno è stato il presidente della viola Rocco Commisso, che ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Radio 1: “Ci ho già scherzato su, un povero migrante calabrese ha dovuto finanziare gli Agnelli. Era buono per la Fiorentina, adesso sta facendo bene alla Juventus: i giocatori sono piccole imprese”.

Poi Commisso parla del mercato: "Sì, soddisfatto con tutti, le critiche le faccio in privato. Come mercato, io credo che abbiamo finito, se ci saranno sorprese il primo ad essere stupito sarò io. Ho preso la Fiorentina e l'ho portata dal sedicesimo al decimo posto, nessuno ha fatto meglio al primo anno. Quest'anno è cominciato male, ma anche in questa stagione abbiamo fatto un balzo in avanti di sei posizioni nelle ultime dieci partite. Kokorin? Fino ad oggi l'ho visto solo nei video, ma mi fido di Pradè. Su Vlahovic fino a un mese e mezzo fa parlavano tutti di mandarlo in Serie B, Prandelli è arrivato, lo ha fatto giocare e adesso tutti lo vogliono, ma io non lo do a nessuno".