Commisso: “Agenti di Vlahovic bugiardi e disonesti”

Il presidente della Fiorentina ha parlato

Quando Firenze ha avuto bisogno di aiuto non mi sono tirato indietro, aiutando gli ospedali e tutti i fiorentini. La cattiveria, le offese e le minacce degli ultimi giorni non sono giuste e non posso accettarle. Sono deluso e pensieroso sulle scelte che ho fatto e dovrò fare. A novembre i dottori mi avevano detto di non partire per l'Italia ma ho deciso di partire per dare il mio contributo per far ragionare Dusan e i suoi procuratori. Invece mi sono ammalato e arrabbiato di più e Dusan le ultime volte che ci siamo visti non mi ha neanche salutato. Adesso mi devo curare, non so quando potrò tornare per stare vicino alla squadra e ai tifosi.