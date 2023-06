Juve, come cambia il Ranking Uefa: bianconeri all’ottavo posto

Dopo la sconfitta di ieri sera a Budapestin finale di Europa League contro il Siviglia, per i giallorossi sfuma la possibilità di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia la Roma conquista la top 10 del ranking Uefa, con l’Inter 11° attaccata alle spalle della Roma, in attesa della finale del 10 giugno contro il Manchester City a Istanbul.