Coman: “Juve rivale per la Champions. Ho pensato di lasciare il Bayern”

TORINO – La Juventus ha iniziato il mese di febbraio come aveva lasciato quello di gennaio, vincendo contro l’Inter la semifinale di andata di Coppa Italia, il ritorno ci sarà domani, e la partita di campionato contro la Roma, che ha consentito ai bianconeri di superare i giallorossi al terzo posto in classifica, e mantenendo invariate le distanze con Inter e Milan, rispettivamente al secondo e primo posto, ma con una partita ancora da recuperare.

I bianconeri adesso giocheranno altre due importanti sfide, quella di ritorno di Coppa Italia e quella di campionato contro il Napoli, che precederanno il ritorno della Champions League, con i bianconeri in campo mercoledì 17 contro il Porto per la partita di andata degli ottavi di finale della competizione. A parlare della Coppa dalle grandi orecchie e delle sue ambizioni future è stato Kinglsey Coman, ex giocatore della Juventus e ora al Bayern Monaco, decisivo nella finale dello scorso anno, vinta proprio grazie ad un suo gol di testa: “Favorite per la Champions? Direi che squadre come il Liverpool, il Manchester City e la Juventus, sono pericolose rivali in Champions League”.

Il francese ha poi parlato del suo passato, presente e futuro, ammettendo ai microfoni di Telefoot di aver pensato di lasciare i bavaresi lo scorso anno, ma si aver adesso cambiato idea e di sentirsi al massimo nella squadra tedesca, ora che anche gli infortuni sono alle spalle: “Mi sono posto questa domanda la scorsa estate ma la situazione attuale è completamente diversa. Mi sento molto bene, gioco molto e mi trovo bene con l’allenatore. Ho ancora due anni un anno di contratto e penso che gioco nella migliore squadra in Europa quindi al momento non c’è motivo di pensare di andare via.”

