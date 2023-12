Colpo alla Giuntoli: chi è il nuovo gioiello bianconero Vasilije Adzic

"La cosa più bella che sia capitata al calcio montenegrino negli ultimi quindici anni dopo Stevan Jovetic”. Così, il direttore sportivo del Budocnost Podgorica sul prossimo gioiellino che la Juventus è pronta ad assicurarsi. Si tratta di Vasilije Adzic , centrocampista offensivo montenegrino classe 2006, vicino a vestire la maglia del Bologna. Ieri, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno sorpassato il club rossoblù. L'offerta è superiore ai 5 milioni di euro , più una percentuale sulla futura rivendita. L'accordo tra i due club è in dirittura d'arrivo e il giocatore è atteso a Torino per le visite mediche e la firma del contratto durante la prossima settimana.

Resterà nel suo Paese fino a giugno e si trasferirà ufficialmente nel capoluogo piemontese una volta maggiorenne (compirà gli anni il 12 maggio). La Juve è stata in Montenegro nei giorni scorsi con i suoi rappresentanti ed è riuscita a strappare alla concorrenza Adzic, astro nascente del calcio europeo: ha già vinto un campionato montenegrino da protagonista nella scorsa stagione e in quest’inizio di campionato, oltre ad aver collezionato due presenze nelle qualificazioni di Champions League e due in quelle di Conference, ha già messo a referto 6 gol e 2 assist in 23 presenze. Centrocampista che può giocare anche come ala o trequartista, nel corso delle prossime annate potrebbe tornare molto utile alla causa bianconera.