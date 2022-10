Juve, Allegri spiazza tutti: ecco cosa ha chiesto alla società

Il primo passo verso la normalità è stato compiuto. La Juventus batte il Bologna 3 a 0 grazie alle reti di Kostic, Vlahovic e Milik, ritrovando un successo che mancava da oltre un mese. Massimiliano Allegri non può che essere soddisfatto dell'approccio alla gara dei suoi. Complimenti per tutti da parte del tecnico toscano: "Era difficile aspettarsi un impatto del genere da parte di Milik. Sa giocare al calcio, è intelligente e può giocare bene con Dusan".

Parole al miele anche per la difesa: "Bonucci ha fatto bene, così come Danilo e Bremer. Siamo stati molto solidi". Ma le dichiarazioni più significative riguardano Rabiot: "Adrien è un giocatore che ha un motore diverso. E' andato al tiro 2-3 volte. Ha giocato tante palle verticali. E' da un anno che il francese sta giocando bene. E' maturato tanto. Ha tutto per fare una grande stagione".