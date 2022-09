Juve, non è solo colpa di Allegri: individuati gli altri responsabili

Non si può buttare la croce addosso solo al tecnico toscano. La Gazzetta dello Sport pone il mirino anche sullo staff tecnico e sanitario

C'è un numero preciso sul quale occorre riflettere. Dal 16 luglio ad oggi, la Juventus ha registrato ben 17 infortuni occorsi ai propri calciatori. Non esattamente "fortunata" la Vecchia Signora da questo punto di vista. Ok i risultati deludenti per il gioco che latita, ma c'è da fare una riflessione importante anche su altri fattori.

La Gazzetta dello Sport spiega come nel mirino ci sia lo staff che cura la preparazione atletica della squadra. Massimiliano Allegri era tornato a Torino col fedelissimo Simone Folletti, affiancato da collaboratori di prim'ordine come Francesco Lucia, Andrea Pertusio ed Enrico Maffei. Senza trascurare l'apporto di Giovanni Andreini, colui che valuta la tenuta atletica durante il match e i carichi di lavoro in allenamento.

La rosea non risparmia nemmeno la struttura sanitaria del club. Dal responsabile Luca Stefanini fino al medico della squadra Nikos Tzouroudis. Troppi problemi muscolari per i calciatori di Allegri. Difficile pensare ad una sfortunata coincidenza. Da Pogba a Di Maria, da Bonucci a Locatelli. Nessuno si è salvato. Persino Rabiot, fra i più integri lo scorso anno, ha avuto problemi di natura muscolare. Facendo un quadro di insieme, non è semplice stabilire di chi siano le responsabilità maggiori. E' un dato di fatto, tuttavia, che gli stop (anche lunghi) dei giocatori bianconeri stiano condizionando in negativo la stagione della Juventus.