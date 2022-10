La Juve studia il super colpo dall’Atalanta: 30 milioni sul piatto – News

Sembra essersi ripresa la Juventus dopo un avvio di stagione stentato. Per carità, due vittorie, seppur importanti, non cambiano lo stato delle cose. Per emergere dalla situazione delicata in cui si trova la Vecchia Signora, bisogna inanellare una serie di successi consecutivi. A questo mirano senza dubbio Massimiliano Allegri ed i suoi ragazzi. Sugli scudi in Champions Adrien Rabiot, che sta giocando ad alti livelli ormai da un anno, tanto è vero che il tecnico toscano ne starebbe chiedendo a gran voce la conferma.

Ci sembra molto difficile, allo stato attuale, che il centrocampista francese possa rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. C'è chi sostiene persino che gli si possa cercare una sistemazione a gennaio per non perderlo a zero, ma l'epilogo più probabile sembra essere quello del divorzio a fine stagione. Rabiot dovrebbe finire in Premier, dove possono permettersi di sborsare cifre esagerate per il suo ingaggio. La Juve sta scandagliando diverse piste per l'erede dell'ex Psg. In queste ore sarebbe spuntata la candidatura di un calciatore dell'Atalanta<<<