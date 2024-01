Colonnese: “Anche se non lo dice, la Juventus punta allo scudetto”

Colonnese ha parlato delle ambizioni della Juve in Serie A: nonostante le dichiarazioni, per l'ex calciatore l'obiettivo sarebbe lo scudetto

Intervistato a Tmw Radio, Francesco Colonnese ha parlato del duello in Serie A tra Inter e Juventus . Ecco le sue parole: "Anche la mia Inter era obbligata a vincere. Quando si è all' Inter con certi giocatori è obbligatorio vincere. I nerazzurri devono vincere anche perché lo scorso anno sono arrivati in finale di Champions e la squadra si è anche rinforzata. Oltre a loro la candidata è la Juventus che non lo dice ma allo scudetto ci punta".

Inoltre, su Piotr Zielinski, calciatore del Napoli cercato dalla Juventus e apparentemente vicino all'Inter, ha aggiunto: "Si tratta di un grande acquisto a parametro zero. L'Inter ha preso un giocatore molto forte. È un centrocampista completo, una mezzala che gioca bene sia in avanti che in difesa. Il reparto è già molto forte e per il futuro diventerà ancora meglio".