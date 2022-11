Colomba: “Allegri ha passato la tempesta, Gatti responsabilizzato”

Franco Colomba, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a RadioBiancoNera, parlando della Juventus. Ecco le sue parole: "Bonucci ha saltato diverse partite e l'allenatore ha deciso di responsabilizzare Gatti perché magari vuole definitivamente metterlo in campo. E poi certe chiamate se l'è guadagnate sul campo, ma anche in allenamento. In questo momento lo metterei come seconda punta, non sarà in condizioni ottimali e quindi fare dei scatti da punta è diverso dal farli da giocatore a tutta fascia. Altrimenti poi cambierei col 4-3-3 quando starà bene".