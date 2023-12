Collovati durissimo: “Vlahovic il più grande pacco che la Juve ha preso”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento di forma negativo di Vlahovic.

Ecco le sue parole: "Vlahovic ha segnato 5 gol di cui uno su rigore, Allegri lo voleva fortemente vendere in estate e voleva Lukaku ma Vlahovic non lo ha voluto nessuno, penso che in questo momento sia il più grande pacco che ha preso la Juventus negli ultimi cinque sei anni.