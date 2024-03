Collovati: “Scettico su Zidane e Conte alla Juve. Bisogna essere razionali”

Dagli studi di Rai Sport, Fulvio Collovati ha espresso la sua opinione sul futuro della panchina della Juventus. Per l'ex calciatore, sarebbe complicato per il club bianconero ingaggiare un tecnico di primissimo piano. In particolar modo, non bisognerebbe dimenticare l'importanza del contratto di Massimiliano Allegri con i bianconeri. Questi avrebbe ancora un anno di contratto e non sarebbe semplice trovare una soluzione. Ecco le sue parole: