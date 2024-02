Collovati: “L’Inter ha surclassato la Juventus a centrocampo”

Sulle responsabilità della partita, Collovati ha aggiunto: "Non possiamo dare delle responsabilità a Yildiz perché il problema è che ha vinto la squadra più forte, la Juventus ha giocato ma è una squadra in costruzione, non ha fatto un tiro in porta e io non ricordo una parata di Sommer. Ha vinto la squadra che probabilmente vincerà lo scudetto se non perderà come ha fatto due anni fa".