Collovati: “La Juventus non può fallire ancora in campionato”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Non può fallire dopo la sconfitta contro il Monza in campionato che è rimasta davanti agli occhi di tutti. Non può ripetere una prestazione di quel tipo, anche in virtù della vittoria con la Salernitana. La Juve in questo momento ha bisogno di continuità. Fa bene Allegri a dire che non si deve guardare la classifica, ma il risultato. Di conseguenza deve dare continuità alle due vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato.