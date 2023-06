Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sul calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Milinkovic-Juve? Probabilmente si farà. Conta la volontà del calciatore, a meno che Lotito non faccia follie come in passato trattenendolo. Credo debba essergli riconoscente per quanto fatto in questi anni alla Lazio.