Collovati: “Juve inferiore a Inter, Milan e Napoli in questo momento”

Dopo la vittoria per 2-0 di domenica scorsa al Castellani contro l'Empoli di Paolo Zanetti, anche l'ex calciatore Fulvio Collovati ha detto la sua ai microfoni della Rai sottolineando un aspetto in particolare che salta all'occhio. Ecco il suo pensiero sul gioco espresso dagli uomini guidati da Massimiliano Allegri: "Lukaku in un quarto d’ora in Roma-Milan ha fatto capire perché Allegri lo avrebbe voluto. Sa prendere la palla, sa difenderla e sarebbe stato il compagno perfetto per Chiesa. Vlahovic non tiene un pallone, non è l’attaccante ideale. La Juventus non è allo stesso livello di Inter, Milan e Napoli in questo momento".