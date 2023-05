Collovati: “Juve da 4, su Allegri giudizio negativo. Sulle plusvalenze…”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione complicata che sta vivendo la Juventus, parlando anche di Allegri.

redazionejuvenews

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha detto la sua a Juventusnews24, toccando diversi temi. Ecco le sue parole: "Situazione giudiziaria? E’ paradossale e vergognosa. Qual è la verità dei tre gradi di giudizio: 10, 12 o 15 punti? Non si sa. Oltretutto la penalizzazione è arrivata in corsa e ha condizionato e falsato il campionato, come dice Mourinho. Queste sono le anomalie di una giustizia sportiva che va assolutamente rifondata. Non si capisce perché c’è questo desiderio di punire una squadra a campionato in corso, condizionando le aspettative non solo della Juventus, ma anche delle altre squadre. Era giusto fare le cose a a fine campionato e basta.

Il voto è largamente insufficiente, dal 4 al 5. Se la Juve non raggiunge le finali di Coppa Italia e Europa League, è fuori dalla lotta Champions non si può parlare di stagione positiva, è inevitabile. Ci sono, comunque anche delle attenuanti da tenere in considerazione. Allegri? Ho sempre criticato Allegri quest’anno per il modo in cui la squadra si è espressa. Poi dopo si è trovato dentro una situazione paradossale che per un allenatore non è facile da gestire. Ha fatto un lavoro per tenere per la squadra concentrata, ma se mi limito a quel che ho visto in campo se il modo di giocare è lo specchio dell’allenatore, indubbiamente il giudizio è negativo.

Di Maria e Vlahovic hanno deluso? Non sono stati gli unici. La società deve interrogarsi sui giocatori da tenere e non tenere. E’ fuori discussione che la squadra vada completamente rifondata. Leggo che alcuni giocatori non rimarrebbero se la Juve non va in Europa. Io penso che i giocatori debbano farsi un esame di coscienza su quello che hanno dato quest’anno. Mi pare che pochi hanno dato molto".