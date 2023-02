Collina: “Novità per rendere più comprensibili le decisioni arbitrali”

L'ex fischietto, oggi presidente del Comitato internazionale arbitri, ha parlato delle prossime sperimentazioni tecnologiche in programma

redazionejuvenews

Negli ultimi anni la tecnologia è entrata con forza nel mondo del calcio. La Goal Line Technology e il VAR ormai sono parte integrante del pallone, anche se, per quanto riguarda quest'ultimo, ci sono ancora dei passi in avanti da fare. Un'ulteriore novità c'è stata con l'introduzione del fuorigioco semiautomatico, dal 27 gennaio attivo anche in Serie A, dopo l'utilizzo al Mondiale in Qatar.

E nel prossimo Mondiale per Club ci saranno ulteriori sperimentazioni. Di questo ha parlato Pierluigi Collina, presidente del Comitato internazionale arbitri. Queste le sue dichiarazioni riportate dall’Ansa: "Abbiamo deciso di fare questo processo perché abbiamo ricevuto alcune richieste per rendere più comprensibile la decisione presa dall’arbitro dopo un intervento del VAR per tutti gli attori del calcio, ovvero gli spettatori allo stadio, o davanti alla televisione. Penso che offriremo qualcosa di utile, spero, quindi il mio pensiero è sicuramente positivo in questo senso. Spero che gli spettatori ne traggano beneficio. Siamo all’inizio, è la prima volta che lo facciamo, quindi certamente all’inizio potrebbe non essere perfetto, ma sono fiducioso che il risultato sarà positivo".

Di certo non è finito qui lo sviluppo della tecnologia al servizio della class arbitrale. E alla vigilia della sfida della Juventuscon la Salernitana, il pensiero non può non tornare alla gara di andata, con la svista clamorosa che causò l'annullamento del gol vittoria regolare di Milik. C'è ancora molto da fare.