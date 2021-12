Collauto (ds Venezia): “Juve? Fino a pochi anni fa gare così le guardavamo in tv”

Il direttore sportivo del Venezia ha parlato

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Juventus: "Ogni punto per noi è vita e dev'essere così, perché è frutto del lavoro fatto fino ad adesso, se il Venezia avesse qualche punto in più nessuno potrebbe dire nulla, ma il bottino è quello e servirà qualche vittoria su campi insperati per riuscire ad arrivare all'obiettivo finale cioè la salvezza in Serie A che sogniamo tutti. Abbiamo perso punti importanti in casa quindi andranno presi altrove. Già sabato dovremo provarci con la Juventus, fino a pochi anni fa gare così le guardavamo in tv, quindi stringiamoci attorno alla squadra e tentiamo l'impresa contro una grandissima squadra.