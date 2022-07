Colino: “Difficilmente l’Atletico Madrid cederà Morata”

Jesus Colino, giornalista spagnolo, ha analizzato la situazione di Alvaro Morata, parlando anche della Juventus.

redazionejuvenews

Jesus Colino, giornalista spagnolo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della situazione relativa ad Alvaro Morata. Ecco le sue parole: "Non è una sorpresa che Morata piaccia alla Juventus, e Allegri sarebbe molto felice se tornasse. L'Atlético, però, chiede più soldi di quelli offerti finora e soprattutto non vuole scambiare giocatori. C'è ancora molto tempo in questo mercato, ma difficilmente lo cederà. Se dovesse arrivare una buona offerta, verrà esaminata e studiata. Altrimenti resterà in rosa perché è un buon attaccante. Altri club interessati? In questo momento, dalle informazioni in nostro possesso, c'è solo la Juventus. Il Barça e l'Arsenal erano fortemente interessate, ma in quella zona di campo si sono rafforzate".

Sul rapporto con Simeone: "A Simeone piaceva molto Morata ed è stato uno di quelli a spingere perché arrivasse nel 2019. L'attaccante si è messo a disposizione senza mai discutere, non segnando però troppi gol. Ma nel 2020 qualcosa si è rotto tra loro e la fiducia non è più la stessa. Quando Morata si è trasferito a settembre di quell'anno alla Juventus, tutti pensavano che fosse un addio definitivo per il giocatore. Quest'estate, però, il club ha parlato con il calciatore e l'allenatore per far capire che questa opzione è reale. Entrambi hanno accettato di lavorare nuovamente insieme, come due professionisti".

Sul possibile trasferimento: "E' un po' il discorso che facevamo prima, nel senso che solo una buona offerta della Juventus può risolvere i diversi problemi dell'Atlético sia dal punto di vista finanziario e sportivo. Diciamo che la questione economica è considerata parecchio. Il ruolo? In questo caso a decidere è chiaramente l'allenatore. La presenza di Vlahović non consentirà a Morata di essere la punta centrale. ma per le sue caratteristiche può essere il compagno ideale per il serbo. Sin da quando era al Castilla, è abituato a giocare sulla fascia al fianco di un centravanti. Gli cambierebbe poco o nulla, d'altronde ha già ottenuto dei buoni risultati lo scorso anno".