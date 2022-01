Cobolli Gigli: “Non mi aspettavo Vlahovic alla Juventus. Operazione coraggiosa”

L'ex presidente della Juventus ha commentato l'acquisto da parte della società bianconera dell'attaccante serbo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per 70 milioni

L'ex presidente della Juventus GiovanniCobolliGigli ha parlato intervistato dai microfono di Rai Sport, ai quali ha parlato del serbo: "Non mi aspettavo di vedere Vlahovic alla Juventus, non c'erano presupposti viste le dichiarazioni. Sono piacevolmente sorpreso, è un'operazione coraggiosa per tirare fuori la Juventus da una situazione precaria. Vlahovic porterà mi auguro almeno il quarto posto ed un miglior percorso in Champions, è stato fatto un investimento da imprenditori".