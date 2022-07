Cobolli Gigli: “Obiettivi? Scudetto e figura dignitosa in Champions”

L'ex presidente della Juventus, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel programma 1 Football Club, ha parlato del momento juventino.

redazionejuvenews

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel programma 1 Football Club, per parlare del momento dei bianconeri. Dalla linea verde ai giocatori esperti: "Direi che è proprio così. Una strategia nel breve periodo, come tutte quelle che non contemplano i giovani. Un esempio è Di Maria, grande acquisto ma che durerà un solo campionato, grazie a lui potremmo vincere anche la Champions, ma poi bisognerebbe ricostruire".

Sull'ultimo triennio: "Evito di commentare l'ultimo anno, perché c'era Allegri che è ancora il nostro allenatore. Sarri è stato un buco nell'acqua, mentre Pirlo è stato un esperimento coraggioso che non ha fatto malissimo, anche se il quarto posto fu un regalo del Napoli. Ho molta stima di Allegri, ho letto l'intervista del suo amico Galeone che ha criticato alcune sue scelte, sono d'accordo, ma dobbiamo tenercelo per altri tre anni. Almeno adesso non diamo più sette milioni a gente come Arthur, errori madornali".

Gli obiettivi per la prossima stagione: "Sicuramente vincere il campionato e fare una figura più dignitosa in Champions. Sono azionista e tifoso dei bianconeri, vorrei vederli arrivare almeno ai quarti di finale".

Le competitor nella lotta Scudetto: "L'Inter, con il ritorno di Lukaku, nonostante i problemi in difesa, dovrebbe esserci. Il Milan ha un meccanismo ben oliato e Maldini e Massara che si sono dimostrati dirigenti di grande livello, capacità e conoscenze. Il Napoli è in una situazione da punto interrogativo: Koulibaly è andato via, Insigne pure ma già si sapeva. Mertens è un'incognita, magari Adl farà una sorpresa. Spalletti è preoccupato e gliel'ho letto in faccia quando De Laurentiis ha parlato di Scudetto".

Continuano i rumors su una possibile cessione del Napoli: "De Laurentiis ha sempre avuto una mentalità per cui la società avrebbe dovuto remunerare se stesso e il consiglio di amministrazione. Se stia preparando il terreno alla cessione non lo so, ma io gli consiglierei di non vendere, perché con il Napoli ha fatto bene, prendendolo dalla Serie C e portandolo in maniera stabile in Europa".