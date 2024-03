Cobolli Gigli: “Mi aspetto una presa di coscienza dei giocatori sul momento”

Tempi difficili in casa Juventus, con i risultati che non arrivano ed una squadra ancora senza idee. L'ex presidente dei bianconeri Giovanni CobolliGigli ha parlato intervistato dai microfoni di Calciomercato.it, ai quali ha parlato proprio della Vecchia Signora: "La Juve fino a poco tempo fa teneva testa all’Inter in vetta alla classifica seppur con un calcio non bello ma fruttifero, mentre adesso tutto d’un colpo si è sfaldata. Il mini ritiro per compattare il gruppo sembra non sia servito e contro il Genoa ho visto una squadra balbettante, specialmente nel primo tempo. Non trovo accettabile inoltre il comportamento di un giocatore come Vlahovic, che sicuramente tiene a dare il massimo di sé ma che ha un sistema nervoso che dovrebbe controllare meglio. Un’espulsione che inoltre gli costerà la squalifica in una gara importante come quella contro la Lazio e dove Allegri non avrà neanche Milik in attacco per infortunio. Mi aspetto una presa di coscienza dei giocatori sul momento delicato della squadra. Devono compattarsi e cercare di portare a casa il terzo posto dietro Inter e Milan in classifica, sia per il bene della Juve ma anche per un loro vantaggio personale visto che avrebbero una maggiore visibilità. Forse è successo qualcosa all’interno dello spogliatoio e della società: stimo Allegri per quello che sta facendo quest’anno e per quello che è riuscito a fare l’anno scorso in una stagione fortemente condizionata dalle vicende extracalcistiche e dalla penalizzazione, però è evidente che c’è una situazione di tensione dentro la Juventus. La Juventus in queste ultime nove giornate deve serrare le fila e raggiungere assolutamente l’obiettivo della qualificazione alla Champions, che sarà fondamentale dopo l’accesso al Mondiale per Club per sistemare i conti e rilanciarsi anche in ambito calcistico. Il mancato accesso tra le prime quattro sarebbe un disastro sia sportivo che economico per la società. Non prendo neanche in considerazione che la Juventus non si qualifichi per la Champions: come appassionato e tifoso credo che debba andarci a tutti i costi”.