Cobolli Gigli: “l’Inter gioca meglio. Sarà un’impresa per la Juve ripetere la gara di San Siro”

TORINO – Mancano pochi minuti al fischio di inizio della semifinale di ritorno della Coppa Italia, dove a fronteggiarsi ci saranno Juventus ed Inter. Dopo il 2-1 dell’andata in favore dei bianconeri, alla squadra di Conte servirà compiere un vero e proprio miracolo per riuscire nell’impresa di qualificarsi alla finale, dove bisognerà vedersela contro la vincente tra Napoli e Atalanta. In attesa di capire quali saranno le formazioni ufficiali, in casa Juve si deve fare i conti con le assenze di Giorgio Chiellini Arthur, e Alvaro Morata, con quest’ultimi colpiti da un’influenza intestinale che, gli impedirà di essere tra i convocati per la super sfida dell’Allianz.

Intanto, ci ha pensato l’ex presidente della Vecchia Signora a surriscaldare gli animi. Si tratta di Gianni Cobolli Gigli, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, durante il corso della trasmissione Maracanà Show, dove ha parlato di quella che sarà la gara di Torino.

SULLA PARTITA – “L’Inter ha i numeri per vincere e gioca anche meglio della Juventus ora. Sarebbe un’impresa se la Juve ripetesse il miracolo di Milano, perché cancellerebbe i ricordi della sconfitta in campionato a Milano. Mi aspetto una Juventus volitiva, determinata, anche se con un forte turn-over. Mi aspetto una bella partita anche dai non titolari e una Juve che non vuole farsi schiacciare dall’Inter”.

SULLE ASSENZE DELLA JUVE – “Chiellini è stato l’ultimo che ha fatto una buona figura nel ko di campionato contro l’Inter. Chiellini ha letto bene le mosse di Lukaku nell’occasione. Se non gioca non vuol dire che la difesa della Juve non sarà strutturata, ma magari potrebbe entrare nella ripresa”.

SUGLI IMPEGNI DEI BIANCONERI – “Bisogna guardare partita per partita. Vincere con l’Inter psicologicamente sarebbe importante. Mi dispiacerebbe però perdere con il Napoli, anche per l’ironia che usa di solito De Laurentiis contro i perdenti”.