Cobolli Gigli: “Ricordi positivi dell’annata 2009-10, su Ranieri…”

GiovanniCobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sull'annata 2009-10: "Lavorai poche settimane in quella stagione, la mia ultima partita fu in casa con la Sampdoria e addirittura la Juventus era nelle prime posizioni. Sfortuna volle che il Napoli in casa nostra ci recuperò due gol e vinse poi per 3-2 quell'incontro. Ho dei ricordi positivi, seguii poi il tutto come tifoso bianconero, ma almeno da parte mia non si può parlare di fallimento e confrontarla con i miei ultimi mesi vissuti a Torino.