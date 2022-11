Cobolli Gigli: “Era fondamentale vincere. Sullo Scudetto…”

L'ex presidente della Juve, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato della situazione dei bianconeri dopo la vittoria di ieri

Ieri la Juventusha chiuso il 2022 alla grande il 2022, battendo la Lazio per 3-0, con la doppietta di Kean e la rete di Milik. I bianconeri quindi hanno continuato la risalita, portandosi al terzi posto in classifica. Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel programma 1 Football Club, Giovanni Cobolli Gigli ha commentato il match. Le parole dell'ex presidente: "Vincere era fondamentale, era un impegno cruciale. È emersa una grande Juve nel primo tempo e un’ottima squadra nella ripresa. Grandi calciatori della rosa si stanno finalmente riprendendo, come Cuadrado, abbiamo bisogno di stelle come Juan".

Su Agnelli: "Al di là dei ricordi del passato, il presidente è stato fondamentale quando lanciò quel messaggio rilevante alla squadra per confermare le sue idee all’interno della società e proseguire con mister Allegri, dopo la sconfitta con il Maccabi in Champions. Anche se Agnelli avrebbe potuto inviare quel messaggio anche qualche settimana prima... Allegri, poi, sta dando maturità a un giocatore come Rabiot, ha avuto ragione anche su questo".

Il futuro: "Saranno undici i bianconeri che parteciperanno ai Mondiali. Come tifoso, ho la speranza che la Juve possa continuare a sognare di vincere il campionato, ma il 13 gennaio con il Napoli sarà l'ultima spiaggia per poter puntare al titolo. Attualmente affrontare la squadra azzurra è davvero complicato".