Cobolli Gigli: “Giocatori della Juventus disorientati, Agnelli in ritardo”

Su Nedved: "L'ho sempre apprezzato moltissimo come calciatore, ma nutro qualche dubbio come gestore. Lui, da quel che ho capito, non è in un ottimo rapporto con Allegri e il presidente Agnelli ha lasciato nell'equivoco questa situazione. Per alcuni mesi, tra l'altro, è scomparso; la sua impronta non la si vedeva più. E, come correttamente fatto, ha delegato tutto in mano all'amministratore delegato Arrivabene che ha fatto delle dichiarazioni sulla parte economica e in parte le ha dedicate a Nedved reo di aver espresso un'opinione non totalmente positiva sul gioco espresso dal club. La sensazione non può non essere arrivata ai giocatori, questo può aver creato una mancanza di voglia di fare o un dubbio nei confronti di Allegri".