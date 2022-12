Cobolli Gigli: “La Juve negli ultimi anni ha avuto una gestione difficile”

Allegri aveva tre traguardi e il più importante l’ha perso in maniera disastrosa in Israele, però ora c’è l’Europa League che dà prestigio e potrebbe far entrare nelle casse anche qualche quattrino. Bisogna cercare di andare avanti e magari anche di vincere qualcosa, poi deve portare avanti l’onore della Juve anche in Coppa Italia e assolutamente entrare tra le prime quattro in modo da iniziare il prossimo anno in Champions. Nelle speranze c’è ovviamente una lotta con il Napoli per lo Scudetto, ma è estremamente difficile visto che loro sono una squadra ben consolidata e ben diretta.