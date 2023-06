Cobolli Gigli va controcorrente: “Terrei Allegri. Serve una squadra giovane”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha detto la sua sulla situazione di Madama, parlandone a Telenord. Ecco le sue parole: "Io sono capricorno capoccione e terrei Allegri. Quello che dico non sarà condiviso dalla stragrande maggioranza dei tifosi juventini. Se dovesse andare via, ci sono dei giovani all’interno del campionato italiano che stanno facendo bene, non necessariamente italiani.