Cobolli Gigli: “Mi do un 6+ per il mio periodo come presidente alla Juve”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TVPlay: "Di errori quando sono stato presidente della Juventus sono stati fatti, come qualche acquisto di qualche giocatori. Io non ero responsabile dell’area tecnica, c’era Blanc. Ma siccome c’era la doppia firma oltre un certo livello di importo, sono responsabile delle cose negative fatte nell’area tecnica. Tutti ci accusano dell’acquisto di Poulsen, forse un acquisto che non andava fatto, allora anche io mi assumo quelle responsabilità. Di errori sono stati fatti tanti, ma ricordo anche la situazione del 2006 dove c’era un linciaggio assoluto di tutta Italia contro la Juventus. Benedico i giocatori della Juve che hanno partecipato al Mondiale 2006, perché quello è stato un periodo di svolta. E francamente devo dire che grazie anche ad allenatori capaci siamo tornati subito in Serie A con qualche turno in anticipo. E poi avevamo fatto quello che potevamo fare con un Inter che era da Triplete. Non sono molto indulgente su di me, capisco che molte cose potevano esser fatto meglio, ma tirando un po’ le somme un 6+ me lo do".