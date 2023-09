Cobolli Gigli: “Bonucci? Sto dalla parte della Juve. Su Pogba…”

Il caso Pogba: una carriera appesa a un filo

Sulla vicenda Pogba, Cobolli Gigli non si è nascosto: "Si può dire che sin qui il suo acquisto è stato un fallimento.Già quando scelse lo stregone e non l'operazione per il problema al ginocchio ebbi delle perplessità. Non compresi il comportamento della Juventus, che forse non poteva obbligarlo, ma forse convincerlo… Se è vero che un medico amico gli ha consigliato dei medicinali e lui li ha presi senza leggere che non avrebbe potuto assumerlo, è un grande peccato di superficialità. Non voglio giudicare, ma questo almeno si può dire. La sua carriera potrebbe essere finita. Non lo dico solo per l’età, ma perché indubbiamente ha mostrato una condizione fisica precaria. Sarebbe molto penoso per lui concludere così, ma se venisse fuori una conferma di quanto già emerso, non ci sarebbero altre soluzioni".