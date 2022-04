Cobolli Gigli: “Agnelli difficilmente verrà messo alla porta, stimo Allegri”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha analizzato la situazione attuale del club bianconero.

redazionejuvenews

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando del momento dei bianconeri. Ecco le sue parole su Allegri: "Ho molta stima per la classe di Allegri, lui non vuole fare polemica e andare avanti per la sua strada. Sono pochi che sanno tenere i nervi saldi. Mi dispiace di più per quello della Christillin, avrei evitato di tirare in ballo Conte. E' stato lui che se n'è andato, che non era soddisfatto. Il ritorno di Allegri per me è stato giusto. Speriamo di vedere domani una partita accettabile e una vittoria con la Fiorentina."

Ancora sull'ex tecnico del Milan: "Ha una visione molto particolare del calcio, essenzialistica. Altri allenatori guardano di più al gioco. Però francamente è maturo come lo era due anni fa. Non è che i due anni di stop gli hanno provocato dei blackout come allenatore. Ci sono state alcune partite che avrebbero potuto mantenere un po' di buonumore. Con l'Inter si è data da fare, qualche segnale sta venendo fuori. I due nuovi acquisti sono stati fondamentali. Ho ammirato il coraggio con cui sono stati fatti questi acquisti. Credo e spero che siano la premessa per arrivare almeno quarti."

Su Agnelli: "C'è e finché lui vorrà rimanere resterà. E' un membro importante della famiglia, ha un capitale importante nella società e difficilmente può essere messo alla porta. Deve rifare una immersione di umiltà e mostrare più capacità nello scegliere i suoi collaboratori. Non sono convinto che la presenza di Nedved sia utile. L'ultimo episodio che ha visto protagonista in tribuna Nedved dice che ha un suo pensiero su Allegri e non ha potuto cambiarlo. Io metterei un vicepresidente. Del Piero? Lo metterei presidente e basta. Se lo avessero fatto al momento giusto, secondo me le cose sarebbero andate molto meglio. Non solo conosce il calcio, ma ha la testa giusta. E' una persona su cui si dovrebbe puntare. Mi auguro che la sua presenza sia un bel segnale per il futuro."