Cobolli Gigli: “A San Siro match difficile, credo nella vittoria”

La Juventus scenderà in campo domenica sera contro l'inter. L'ex presidente dei bianconeri Giovanni Cobolli Gigli , ha parlato intervistato dai microfoni di Sportitalia.com ai quali ha presentato la partita: "La Juventus è stata brava a ribattere colpo su colpo. Poi non ho nessun dubbio che l'Inter abbia offerto un calcio migliore esteticamente . Penso che il fatto di voler arrivare fra le prime 4 abbia condizionato Allegri ed il suo staff: nel voler accumulare più distacco possibile dal quinto posto, prima di tutto. Ne ha pagato il gioco, ma i risultati si sono visti eccome".

"Una eventuale vittoria dell'Inter sarebbe importante per loro, ma non definitiva. Come tifoso della Juve conto molto sul dispendio di energie dei nerazzurri per la Champions. Sportivamente parlando è un asso nella manica lecito, dato che Inzaghi si è meritato di essere lì ed ora dovrà saper gestire un impegno in più".