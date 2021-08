Claudio Chiellini: “Rinnovo biennale segnale forte, vuole vincere ancora con la Juve”

Il fratello del difensore bianconero ha parlato

La Juventus ha riabbracciato il suo capitano Giorgio Chiellini, che nella giornata di ieri ha firmato il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora per altre due stagioni. Il numero 3 punta a vincere ancora in bianconero, magari quella Champions League che ancora non ha potuto alzare e che a Torino manca da troppo tempo. Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il fratello gemello di Chiellini Claudio, attuale direttore sportivo del Pisa, ha parlato del fratello: "Giorgio al Pisa? No, nemmeno come battuta. Sono più contento di vederlo alla Juventus, che è casa sua. E poi la firma è arrivata lunedì, ma mio fratello in questi mesi è stato sempre in contatto con il presidente Agnelli e con la dirigenza. Il biennale è un segnale forte e deciso. Dimostra la sua voglia, i suoi stimoli, la sua fame: ha vinto praticamente tutto ma punta ad alzare altri trofei con la Juventus e vuole provare ad essere protagonista al Mondiale in Qatar. Conquistare l’Europeo, a quasi 37 anni e da capitano, è stato più che un sogno per mio fratello".