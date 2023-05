La classifica di Serie A: la Juventus vola al secondo posto

L'Inter si piazza al quarto posto -reduce dal secco 6-0 contro l'Hellas nella 33a giornata- ha sconfitto anche la Roma dopo aver battuto i biancocelesti settimana scorsa al Meazza: nerazzurri ora a quota 63 (9 punti in tre gare per Simone Inzaghi). Milan ora quinto a 61 punti: dopo l'1-1 nel turno infrasettimanale contro la Cremonese i rossoneri sono tornati alla vittoria contro la Lazio. Atalanta sesta a 58, a pari punti con la Roma.

Per le milanesi inizia il countdown verso la semifinale di andata di Champions League: mercoledì sera sarà Milan-Inter. La Juventus giovedì sarà impegnata contro il Siviglia: appuntamento allo Juventus Stadium. Dopodiché per i bianconeri in campionato ci saranno Cremonese, Empoli, Milan e Udinese per il rush finale.