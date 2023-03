Classifica Juventus, potrebbe succedere una cosa incredibile / News

La Juventus genera invidia, su questo oramai non ci sono dubbi. Quello che sta accadendo sul fronte legati ai punti di penalizzazione ne è la piena dimostrazione. Ma se volete, ve ne diamo un'altra. Sono tutti contenti del fatto che ci siano le Italiane nelle fasi finali delle competizioni Europee ma se vi guardate intorno - al bar così come sui social - improvvisamente vi accorgerete che tutti tifano contro i bianconeri, sperando che questi possano uscire il prima possibile dai giochi.

In questo senso possiamo dire che c'abbiamo fatto il callo. Lo sappiamo bene cosa significhi essere della Juventus. Quando uno fa parte di un club così tanto titolato, in Europa e in Italia, è ovvio che accada quel che ci succede ripetutamente. Ma ora, adesso, potrebbe avvenire un capolavoro che forse avrebbe davvero dell'incredibile. Ma che allo stesso tempo, sarebbe assolutamente magico <<<