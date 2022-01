Cioffi: “L’intervento di Bernardeschi su Soppy? La sensazione che ho avuto…”

L'allenatore dell'Udinese ha parlato

Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha parlato ieri ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventusperso 2-0 all'Allianz Stadium: "Il primo tempo siamo andati di riflesso, più che agire abbiamo reagito alla situazione. È normale, perché la squadra si è allenata due giorni fa, devi dare recupero dopo quello sforzo incredibile e titanico fatto con l’Atalanta in cui avevamo praticamente tutta la rosa indisponibile, dal divano vai a giocare ed è dura per tutti. Quello che volevamo portare in campo era il coraggio, nel primo quarto d’ora non c’è stato: lo riporto al fatto che sia arrugginito, quando non lavori è normale secondo me.

L'intervento di Bernardeschi su Soppy? Non l’ho rivisto, vai a giudicare qualcosa dove ci sono assistente e var, la sensazione che ho avuto dal campo è che lo tirasse per i capelli secondo me. Se hanno valutato che non lo tirava per i capelli… Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Ammonizione? Per una serie di episodi, per me non di certo equi. La causa è che io ho urlato un po' troppo, senza mancare di rispetto. Le due partite in meno? Ieri ho ringraziato il dottor Tenore, sono stati incredibili lui e le strutture a cui ci appoggiamo.

Da due settimane sembra un allenatore 2.0, ci alleniamo con le videoconferenze e sono sempre utili. Noi sappiamo i nostri obiettivi, se giochiamo con coraggio possiamo guardare in faccia a tutti e puntare anche in alto. Mercato? Non mi aspetto nulla dalla società, perché ho incominciato ad allenare domani, nemmeno ieri, cosa devo insegnare a una società che è da 25-26 anni in Serie A. Dobbiamo essere bravi a fare il nostro: il giochino è semplice, vinci e sei bravo per forza di cose, non vinci e quindi ne arriva un altro".