Cioffi: “Contro la Juve l’occasione per liberarci delle difficoltà”

Gabriele Cioffi , allenatore dell' Udinese , ha detto la sua sulla partita con la Juve . Ecco le sue parole in conferenza: "La gara contro la Juve? Può essere tutto, ogni partita può essere quella giusta per liberarci dalle zavorre, questa è la realtà. Affrontiamo la prima della classe non per classifica ma per mentalità, sono reduci dallo scivolone di San Siro e vorranno riscattarsi, ci faremo trovare pronti.

Pereyra sulla fascia? Sì, sulla fascia ho dei dubbi anche per la Juventus e li scioglierò all'ultimo. I cambi ultimamente non hanno inciso concordo, non siamo una squadra che può permettersi ragazzi che entrano e che sono normali, per le ambizioni che abbiamo. E' un campionato che dimostra che si possono fare punti da tutte le parti, la Juventus non entrerà sottovalutandoci. Il Tucu ha una personalità da calamita, gli altri lo fanno con le prestazioni e in questo momento abbiamo bisogno di tanti leader per prestazioni".