Cinque momenti di Juventus-Sassuolo

Domani le due squadre in campo all'Allianz Stadium per la decima giornata del campionato italiano di Serie A

La Juventus è attesa domani sera dalla partita contro il Sassuolo , in programma all'Allianz Stadium e valevole per la decima giornata del campionato di Serie A . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la sfida, ricordando i grandi gol del passato.

"I precedenti di Juventus-Sassuolo sono tutti legati allo Stadium e vedono il bilancio nettamente a favore dei bianconeri : in 8 gare, 7 volte hanno prevalso i padroni di casa e in una circostanza le due squadre si sono divise la posta. A unificare le gare, un evento ricorrente : i gol di grandi bomber alla loro prima volta contro gli emiliani.

Ancora Argentina, ancora un grande bomber. L'anno dopo la Joya, è Gonzalo Higuain ad andare in rete in Juventus-Sassuolo. La partita termina 3-1 e il Pipita firma una doppietta. Particolare non secondario: per i 2 centri ci mette esattamente 10 minuti, ipotecando così la gara. La prima che l'attaccante gioca da titolare davanti al suo nuovo pubblico, immediatamente conquistato.