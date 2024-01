Cilli: “Djalò un gran colpo per la Juve. Decisivo il lavoro di Giuntoli”

Cilli ha parlato dell'affare che starebbe portando Tiago Djalò alla Juventus: per il giornalista, Giuntoli sarebbe l'artefice del colpo

Dagli studi di Sky Sport, Luca Cilli ha parlato dell'affare, apparentemente ai dettagli, di Tiago Djalò alla Juventus . Per il giornalista, al direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli sarebbe l'artefice del colpo intrigante messo a segno. Ecco cosa ha detto:

"Questo è un colpo importante per la Juventus. I bianconeri vanno a rinforzare la difesa con un giocatore che in Francia ha dimostrato di avere dei numeri interessanti e che sicuramente può dare un contributo alla difesa di Massimiliano Allegri. La Juve è stata molto brava a lavorare in anticipo. È stato molto bravo il direttore Cristiano Giuntoli ad anticipare l'Inter".