CIES, le squadre più costose: City in testa, Juventus nona

Il CIES, in un nuovo report sui club europei, ha analizzato le squadre che hanno il valore di mercato più alto. Juventus nona.

redazionejuvenews

Il CIESha pubblicato un nuovo studio sulle squadre più costose d'Europa. Domina il Manchester City, mentre la Juventus, primo club italiano, è al nono posto. Ecco il report: "La 395a edizione del CIES Football Observatory Weekly Post rivela che il Manchester City ha schierato finora le 11 formazioni più costose dal punto di vista dei costi di trasferimento. In media, le formazioni titolari dei Citizens per le partite della Premier League includevano giocatori per i quali il club ha investito fino a 605 milioni di euro in commissioni di trasferimento. Il Paris St-Germain (510 milioni di euro) e il Manchester United (480 milioni di euro) completano il podio. Le cifre includono eventuali add-on indipendentemente dal loro pagamento effettivo.

La formazione titolare più costosa è stata schierata dal Manchester City il 22 ottobre per la vittoria per 3-1 contro il Brighton & Hove (726 milioni di euro), mentre quella più “economica” dei Citizens è stata schierata il 31 agosto per il 6-0 vittoria contro il Nottingham Forest (538 milioni di euro). Per il Paris St-Germain, i valori estremi vanno da 610 milioni di euro (per la vittoria per 1-0 contro l'Olympique de Marseille) fino a 332 milioni di euro (per lo 0-0 contro lo Stade Reims).

Real Madrid (370 milioni di euro), Juventus (300 milioni di euro) e Bayern Monaco (294 milioni di euro) totalizzano le cifre più alte per gli altri big-5 campionati europei. Per competizione, la spesa media di trasferimento per assemblare le prime 11 formazioni è di 233 milioni di euro in Premier League, 83 milioni di euro in Serie A, 76 milioni di euro in Liga, 72 milioni di euro in Bundesliga e 65 milioni di euro in Ligue 1 (fino a 41 milioni di euro escluso Paris St-Germain). Maggiori approfondimenti saranno pubblicati sui nostri canali social: Twitter , Instagram , Facebook e Tiktok".