CIES: crece il valore di mercato di Kenan Yildiz

La Juventus è attesa sabato pomeriggio dalla partita in programma contro il Torino in programma alle ore 18 allo Stadio Grande Torino. I bianconeri cercheranno di dare seguito alla vittoria contro la Fiorentina, cercando nuovamente i tre punti per consolidare la loro posizione in classifica ed avvicinarsi alla qualificazione per la prossima ChampionsLeague. Il prossimoanno per i bianconeri sarà una sorta di anno zero, con molti componenti della squadra che cambieranno, e con una probabile nuova guida tecnica. Un nuovo progetto quindi, al centro del quale ci sarà sicuramente la stellina turca Kenan Yildiz. Il giocatore ha bruciato le tappe ed ora è atteso da un nuovo rinnovo di contratto, che lo metterà appunto al centro del progetto della Vecchia Signora. Un giocatore unico, che ha anche aumentato il suo valore. Stando infatti a quanto riportato dal CIES, Yildiz è uno dei 100 giocatori sotto i 23 anni che hanno visto incrementarsi maggiormente il loro valore di mercato. Il turco è infatti passato da un valore di 2 milioni di euro ad uno di 23, confermando la bontà dell'investimento della Juventus e il grande futuro che lo aspetta.