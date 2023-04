CIES, i 200 giovani più promettenti al mondo: 2 giocatori della Juve in lista

Gavi, Bellingham e non solo: se Cristiano Ronaldo e Messi sono ormai al termine della loro carriera, sono moltissimi i giovani in rampa di lancio. Il CIES ha stilato la lista dei migliori 20 giovani per ruolo e ben due giocatori della Juve sono in lista. Miretti è infatti il settimo miglior centrocampista al mondo, mentre Iling-Junior è tra i migliori esterni sinistri. In lista presente anche un altro italiano, Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta è il terzo più promettente del panorama calcistico mondiale.