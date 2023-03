Ciaschini: “La Juventus può raggiungere tranquillamente il quarto posto”

Conte? Antonio è sempre stato un giocatore molto attento, molto pignolo e molto professionale. Ora da allenatore ha conservato queste caratteristiche. Sicuramente l’Inter è una società dove ha fatto un ottimo lavoro. Un aneddoto? Ricordo che con noi un anno, quando giocavamo a Manchester in Champions League, Ancelotti lo utilizzò come trequartista dietro l’unica punta per mettere in difficoltà il centrocampo avversario. Allegri? Ha ereditato una situazione molto complicata alla Juventus, che si dovrà ricostruire nel tempo anche se ha a disposizione giocatori di grande livello. Penso che la sua riconferma non sia ancora certa e dipenderà dai risultati e dal rapporto che ha con la squadra e con il club".