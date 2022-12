Ciabattini: “Juventus? Gestione scellerata cominciata anni fa”

Paolo Ciabattini , esperto del Fair Play Finanziario, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "La situazione è frutto di una gestione scellerata cominciata molti anni fa. Il conto economico inizia a mostrare un chiaro squilibrio economico finanziario a partire dal 2017 anno in cui la Juve acquista a suon di milioni Higuain, un giocatore ormai all'apice della carriera, garantendogli uno stipendio altissimo per quattro anni. Nel 2017 il bilancio fu chiuso con 48mln di utile, a differenza dei due anni precedenti chiusi in pareggio, ma quel dato nascondeva una reale perdita".

Sulle plusvalenze: "Per le plusvalenze, la Juventus è già stata assolta insieme ad altri club. Non esistendo una regola a tal riguardo, quindi è impossibile non rispettarla. La parte sportiva è meno grave di quella penale, ma non sono un esperto di diritto sportivo ne tantomeno di penale ma non è difficile ipotizzare che la situazione sul penale sia più grave: c'è il falso in bilancio e anche l'aggiotaggio informativo, anche se penso che sia stata una situazione involontaria perché il trend del titolo era l'ultimo dei pensieri".