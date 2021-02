Chstillin: “L’Inter in campionato ha dato una severa lezione alla Juve, non gli ha fatto vedere palla”

TORINO – Evelina Christillin, membro del consiglio della FIFA e nota tifosa della Juventus, ha parlato del Derby d’Italia ai microfoni di Gr Parlamento nel corso della trasmissione “La Politica nel Pallone”. Queste le sue parole: “Inter? Sono i nostri rivali ormai storici, non a caso lo si chiama il derby d’Italia. Ci hanno dato una severa lezione in campionato, dove non abbiamo visto la palla. Poi ci siamo ripresi all’andata, ora vedremo cosa succederà. Va detto che all’Inter mancavano Romelu Lukaku, giocatore imperdibile, e Achraf Hakimi, e i gol della Juve sono nati da loro errori. Qualche punto debole c’è stato, anche se con ciò non voglio sminuire la prestazione ottima dei bianconeri. Ce la giocheremo domani sul campo”.

A proposito di Derby d’Italia, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, presentando il match dell’Allianz Stadium valido per l’accesso alla finale di Coppa Italia: “Sappiamo di dover rappresentare un motivo di orgoglio per tutti i nostri tifosi. I ragazzi sanno che, quando si porta sulle spalle una maglia come quella dell’Inter, c’è l’obbligo di rendere orgogliosi i nostri sostenitori a prescindere dalla vittoria. Questa per noi deve essere sempre la nostra missione principale. Rimonta con la Juve? Penso che si possa raggiungere con il duro lavoro, preparando naturalmente la partita nella maniera più corretta possibile. Questo è il solo modo che conosco per trasmettere ai miei calciatori le motivazioni e la convinzione necessarie per vincere la partita, provando così a passare il turno ed arrivare così alla finale. Dobbiamo giocare la partita mettendo dal primo minuto in campo voglia e determinazione, provando ad essere perfetti il più possibile. Per battere una squadra come la Juventus devi fare per forza una partita che sfiora la perfezione”.